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Стали известны призёры Champions Chess Tour 2022

Стали известны призёры Champions Chess Tour 2022
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Несколько часов назад подошёл к концу финальный шахматный турнир третьего сезона Champions Chess Tour 2022.

Действующий (16-й) чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл семь матчей из семи и занял первое место с впечатляющим отрывом в семь очков. Серебряным призёром соревнований стал американец Уэсли Со, а бронзу завоевал представитель Вьетнама Ле Куанг Льем, который в последнем туре смог сместить с пьедестала польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуду.

Итоговое положение

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 20.

2. Уэсли Со (США) — 13.

3. Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 11.

4. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 10.

5. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 9.

6. Арджун Эригайси (Индия) — 9.

7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 6.

8. Аниш Гири (Нидерланды) — 6.

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