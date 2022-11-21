Стали известны призёры Champions Chess Tour 2022

Несколько часов назад подошёл к концу финальный шахматный турнир третьего сезона Champions Chess Tour 2022.

Действующий (16-й) чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл семь матчей из семи и занял первое место с впечатляющим отрывом в семь очков. Серебряным призёром соревнований стал американец Уэсли Со, а бронзу завоевал представитель Вьетнама Ле Куанг Льем, который в последнем туре смог сместить с пьедестала польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуду.

Итоговое положение

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 20.



2. Уэсли Со (США) — 13.



3. Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 11.

4. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 10.

5. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 9.

6. Арджун Эригайси (Индия) — 9.



7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 6.



8. Аниш Гири (Нидерланды) — 6.