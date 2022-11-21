СМИ: Линой Ашрам после завершения карьеры рассталась с парнем-офицером

Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам рассталась с возлюбленным сразу после завершения профессиональной карьеры. Ашрам 2,5 года встречалась с офицером израильской армии.

«Готова ли я к новым отношениям? Думаю, да. Но у меня ещё не было свиданий. Я не хожу в бары, потому что туда ходят не за отношениями, а за чем-то временным. А я настроена на отношения. Я очень боюсь ходить на свидание с теми, кто хочет встретиться со мной только потому, что я Линой Ашрам. Поэтому меня никогда не будет на сайтах знакомств.

Мой будущий парень не обязательно должен быть спортсменом, но да, спорт может являться частью его жизни. Я очень люблю бегать по пляжу, но мне не нравится делать это в одиночестве. Я была бы счастлива, если бы со мной время от времени бегал мой партнёр», — приводит слова Ашрам Ynet.