СМИ: Линой Ашрам после завершения карьеры рассталась с парнем-офицером

Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам рассталась с возлюбленным сразу после завершения профессиональной карьеры. Ашрам 2,5 года встречалась с офицером израильской армии.
«Готова ли я к новым отношениям? Думаю, да. Но у меня ещё не было свиданий. Я не хожу в бары, потому что туда ходят не за отношениями, а за чем-то временным. А я настроена на отношения. Я очень боюсь ходить на свидание с теми, кто хочет встретиться со мной только потому, что я Линой Ашрам. Поэтому меня никогда не будет на сайтах знакомств.
Мой будущий парень не обязательно должен быть спортсменом, но да, спорт может являться частью его жизни. Я очень люблю бегать по пляжу, но мне не нравится делать это в одиночестве. Я была бы счастлива, если бы со мной время от времени бегал мой партнёр», — приводит слова Ашрам Ynet.
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