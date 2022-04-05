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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам завершила карьеру – почему её жаль?

«Та, которая с Авериными…» Гимнастка Линой Ашрам завершила карьеру, и её очень жаль
Татьяна Постникова
Гимнастка Линой Ашрам завершила карьеру
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Она вошла в историю мирового спорта, но запомнят её совсем не за это.

Линой Ашрам объявила о завершении карьеры.
– Это кто?
– Израильская гимнастка, олимпийская чемпионка.
– А, это та, которая с Авериными…

Вот такой случайный диалог заставил по-другому посмотреть на уход из спорта Линой Ашрам. Она олимпийская чемпионка, между прочим, первая в истории Израиля, а ещё – двукратная чемпионка Европы, победительница серии Гран-при, шестикратный серебряный и пятикратный бронзовый призёр чемпионатов мира. Но, несмотря на все титулы, запомнят гимнастку только в связи со скандалом на Олимпиаде-2020. И из-за этого Ашрам очень жаль.

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Невероятная популярность

Нет, конечно, преданные фанаты художественной гимнастики, особенно за пределами России, будут воспринимать Ашрам не только как спортсменку, которая в спорной ситуации выиграла золото. Они будут помнить её за то, как она выступала, какими программами очаровывала публику и что выигрывала. Остальная же часть людей в мире будет знать, что Линой была замешана в скандале с россиянкой Авериной.

В России же вокруг Ашрам вообще сложилась аура девушки, «отобравшей у Дины золото». Такой образ точно закрепился в сознании тех, кто следит за спортом в целом и художественной гимнастикой в частности раз в четыре года, когда проходит Олимпиада.

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И нет, это не просто слова. Если зайти в «Google Trends», который анализирует поисковые запросы пользователей по всему миру, то можно увидеть, что в среднем из 100 баллов популярность Линой в течение последнего года была на уровне четырёх баллов. Но в период с 1 по 7 августа, а соревнования на Олимпиаде проходили 6-7 августа, рейтинг Ашрам вырос до 100 баллов – до максимума! К прежним цифрам он вернулся лишь под конец месяца. Дальше популярность гимнастки только падала.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что интересно, в период с 1-го по 7-е число рейтинг Дины Авериной был даже ниже, чем у Линой, 90 баллов, однако на следующей неделе девушки поменялись местами. У россиянки было 87, а у израильтянки 72 балла, но оно и понятно, ведь тогда вовсю шло обсуждение несправедливого (или справедливого, кому как больше нравится) судейства на Олимпиаде.

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Олимпийское клеймо

Да и после Олимпиады все новости спортивной гимнастики вдруг неожиданно стали крутиться вокруг противостояния Авериных и Ашрам. Так, одним из главных событий чемпионата мира в Осаке должен был стать реванш россиянок, которого так и не состоялось из-за снятия Линой с турнира.

А ведь до Олимпиады Линой была лишь одной из многих, большинство СМИ и информагентств не имели тега «Линой Ашрам» в своей базе. Обычно в новостях о гимнастке медиа в конце давали лишь краткую справку о титулах израильтянки. Сейчас же любая информация о спортсменке сопровождается кратким экскурсом в токийский скандал и обязательным упоминанием отрыва в 0,015 балла. Именно эти 0,015 балла сделали из Линой не обычную и самобытную гимнастку, а спортсменку, которая воспринимается публикой только в контексте с Авериными. Как будто самой по себе Линой больше нет, есть только Линой, вечно сражающаяся с Диной и Ариной.

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Даже завершение карьеры Ашрам тоже многие подвязали к противостоянию с Авериными. Хотя это личная история Линой, её выбор, её карьера и её решение. Но некоторые шептались, что гимнастка испугалась россиянок и решила так сохранить своё «липовое» золото. Что уж говорить, если сама Ирина Винер-Усманова тоже намекнула на это.

«Она давно уже завершила карьеру. Она выступила на Олимпиаде, выиграла так называемую золотую медаль и ушла. Для нас это не новость».

Вот только самой Ашрам, кажется, на битву с сестрами Авериными абсолютно всё равно. Она сделала на Олимпиаде всё, что смогла, и всё, на что была готова. Она исполнила свою мечту, да и мечту любого спортсмена. Но кого это волнует? Главное – она стала участницей скандала на Олимпиаде-2020 с Авериными. И очень грустно, что Линой Ашрам запомнят именно из-за этого.

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