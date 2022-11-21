Щербакова, Бацарашкина, Непряева стали финалистками премии в номинации «Спортсменка года»

Фигуристка Анна Щербакова, стрелок Виталина Бацарашкина, лыжница Наталья Непряева стали финалистами Национальной спортивной премии 2022 года в номинации «Гордость России», в категории «Спортсменка года».

Виталина Бацарашкина завоевала две золотые и одну серебряную медали на Играх 2020 года. Также она является чемпионкой мира. Анна Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Наталья Непряева стала серебряным и бронзовым призёром Олимпиады — 2022.

Победители премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Каждый лауреат получит премию в 1 млн рублей.

Ранее стали известны финалисты национальной премии в номинации «Спортсмен года».