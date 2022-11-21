Линой Ашрам: когда увидела Дарью Атаманов на соревнованиях, захотелось вернуться

Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам ответила, что не жалеет о решении завершить карьеру, о котором она объявила в апреле 2022 года.
«Я очень скучаю по соревнованиям. Мне всегда больше нравилось соревноваться, чем тренироваться. Несколько месяцев назад, когда я летала вместе с юными гимнастками за границу в качестве тренера, мне захотелось быть на их месте. Такое же чувство пришло ко мне, когда я увидела на помосте Дарью Атаманов. Думала: я должна быть там (смеётся). Я смирилась со своим решением завершить карьеру, но адреналин во время соревнований ко мне всё равно возвращается», — приводит слова Ашрам Ynet.
В данный момент Ашрам готовится дебютировать в телевизионной театральной постановке, где сыграет чудо-женщину.
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