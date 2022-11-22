Олимпийская чемпионка Линой Ашрам: во мне было 10% таланта и 90% трудолюбия
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Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам рассказала о трудностях, которые испытывала во время становления в спорте.
«Успех совсем не зависит от таланта. У меня никогда не было таланта гимнастки, я просто работала в зале. У меня было 10% таланта и 90% трудолюбия. Сила характера очень важна. Когда я только начинала свой путь, ни один тренер не верил, что у меня что-то получится. Постепенно другие гимнастки завершали карьеры, а я всё поднималась и поднималась. Я знаю много гимнасток, которые преуспевали в юности, но не смогли пережить переход во взрослую жизнь. Я всё время вставала по утрам с желанием победить, желанием добраться до Олимпиады», — приводит слова Ашрам Ynet.
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