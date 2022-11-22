Дарья Клишина выложила новое пляжное фото в купальнике
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, сделанную в Сен-Бартелеми (Карибские острова). На снимке она позирует в купальнике на пляже.
«Вау», — написала австрийская легкоатлетка Ивона Дадич в комментариях к соответствующему посту.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, 26 июня 2022 года 31-летняя Дарья Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.
Ранее Дарья Клишина показала, как купается вместе со своим четырёхмесячным сыном.
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