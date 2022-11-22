Дарья Клишина выложила новое пляжное фото в купальнике

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, сделанную в Сен-Бартелеми (Карибские острова). На снимке она позирует в купальнике на пляже.

«Вау», — написала австрийская легкоатлетка Ивона Дадич в комментариях к соответствующему посту.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Напомним, 26 июня 2022 года 31-летняя Дарья Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.

Ранее Дарья Клишина показала, как купается вместе со своим четырёхмесячным сыном.