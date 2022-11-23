Глава Польской ассоциации тенниса получил новое обвинение в растлении несовершеннолетних

Депутат парламента Польши Катажина Котула обвинила своего бывшего тренера Мирослава Скшипчиньского, который возглавляет в данный момент Польскую ассоциацию тенниса, в растлении и изнасиловании несовершеннолетних игроков, одним из которых была она.
Ранее в польских СМИ появились анонимные обвинения в адрес Скшипчиньского.
В интервью Wiadomosci Котула рассказала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны тренера в течение периода совместного пребывания в теннисном клубе. Тогда ей было 13-14 лет. Также член партии Lewica обвинила Скшипчиньского в сексуальных домогательствах в отношении других воспитанников.
Ранее дело Скшипчиньского призвали расследовать первая ракетка мира Ига Свёнтек, а также её соотечественник, 10-й номер рейтинга ATP Хуберт Хуркач.
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