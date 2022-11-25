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FINA: мировой рекорд Климента Колесникова будет зарегистрирован на общих основаниях

FINA: мировой рекорд Климента Колесникова будет зарегистрирован на общих основаниях
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В Международной федерации плавания (FINA) заявили, что мировой рекорд Климента Колесникова будет зарегистрирован на общих основаниях.

«Рассмотрение заплыва Колесникова будет проходить по процедуре утверждения мирового рекорда FINA, как и любой другой мировой рекорд. Мировой рекорд может быть ратифицирован только после того, как будут предприняты необходимые шаги и проверены данные», – заявили в организации в ответе на запрос «Матч ТВ».

В среду Колесников стал автором мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России на короткой воде в рамках второго этапа «Игр дружбы» в Казани. Двукратный призёр Олимпийских игр показал результат 22,11 секунды. Этот результат позволил Колесникову обойти француза Флорана Маноду, который в 2014 году в 25‑метровом бассейне показал время 22,22 секунды.

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