Сергей Тетюхин — о выездных матчах «Белогорья»: играть сложно и ментально, и физически

Директор волейбольного клуба «Белогорье», олимпийский чемпион Сергей Тетюхин высказался о тяжёлых матчах клуба на выезде из-за решения ВФВ. Ранее исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение о переносе пяти матчей команды, которые должны были пройти на «Белгород-Арене» с 12 ноября по 29 декабря, на площадки соперников.



«Играть постоянно на выезде сложно и ментально, и физически. Хотелось бы дома — это тоже подпитка определённая. Теперь же всё время в дороге. Но обстоятельства такие. Что делать, у нас вариантов не было. Нас просто уведомили о решении, заранее никто с нами и не обговаривал этот момент», — сказал Сергей Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Сегодня, 25 ноября, «Белогорье» в матче чемпионата России уступило питерскому «Зениту». Команда останется в Санкт-Петербурге после этой встречи, а затем отправится в Ленинградскую область, где проведёт игру с «Динамо-ЛО» (30 ноября).