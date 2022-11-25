Сергей Тетюхин — о выездных матчах «Белогорья»: играть сложно и ментально, и физически

Директор волейбольного клуба «Белогорье», олимпийский чемпион Сергей Тетюхин высказался о тяжёлых матчах клуба на выезде из-за решения ВФВ. Ранее исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение о переносе пяти матчей команды, которые должны были пройти на «Белгород-Арене» с 12 ноября по 29 декабря, на площадки соперников.
«Играть постоянно на выезде сложно и ментально, и физически. Хотелось бы дома — это тоже подпитка определённая. Теперь же всё время в дороге. Но обстоятельства такие. Что делать, у нас вариантов не было. Нас просто уведомили о решении, заранее никто с нами и не обговаривал этот момент», — сказал Сергей Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Сегодня, 25 ноября, «Белогорье» в матче чемпионата России уступило питерскому «Зениту». Команда останется в Санкт-Петербурге после этой встречи, а затем отправится в Ленинградскую область, где проведёт игру с «Динамо-ЛО» (30 ноября).
- 26 ноября 2022
-
00:32
- 25 ноября 2022
-
23:25
-
23:10
-
22:50
-
22:44
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
21:42
-
20:16
-
16:38
-
11:56
-
09:32
-
00:23
- 24 ноября 2022
-
22:07
-
21:53
-
19:02
-
18:15
-
17:31
-
11:50
- 23 ноября 2022
-
23:11
-
21:34
-
21:22
-
20:58
-
20:23
-
19:52
-
17:31
-
15:37
-
15:23
-
14:45
-
14:15
-
10:06
-
09:18
-
09:01
-
07:59