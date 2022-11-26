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Ян Непомнящий ответил, собирается ли уезжать из России

Ян Непомнящий ответил, собирается ли уезжать из России
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как относится к ситуации в России.

«В моей жизни произошли такие же изменения, как и у всех. Появилась определённая новостная повестка, которая прочно вошла в жизнь и никуда не исчезнет. Хочется заснуть, проснуться, и чтобы ничего не было, но так не бывает.

Я остаюсь в России, разумеется. Как у Высоцкого: «Не волнуйтесь, я не уехал. Не надейтесь, я не уеду». Планов уезжать у меня нет, потому что я очень люблю Россию и мне тяжело долго находиться вовне.

Оптимист видит свет в конце тоннеля, а реалист огни приближающегося поезда». Я не оптимист, не реалист и не кто-то третий. Я, как там у Глазкова:

«Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый – век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!» — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Книжный чел».

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