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Магнус Карлсен официально отказался играть матч за титул в 2023 году — его оспорят Ян Непомнящий и Дин Лижэнь

Магнус Карлсен наконец-то отказался от чемпионского титула. Россиянин так долго этого ждал
Александр Федяков
Карлсен наконец отказался от чемпионского титула
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Норвежцу наскучили матчи за корону. Теперь вместо него с Яном Непомнящим сыграет китаец Дин Лижэнь.

Практически весь 2022 год поклонники шахмат следили за тем, как действующий чемпион мира, по-настоящему величайший Магнус Карлсен отказывается от своего титула. Этот процесс тянулся, словно долгий латиноамериканский сериал. Правда, неожиданных поворотов сюжета в нём было немного – всё плавно шло к обозначенному в начале финалу.

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Чуть ли не сразу после завершения чемпионского матча с Яном Непомнящим в конце 2021 года Магнус начал говорить в интервью, что битвы за корону ему наскучили, что готовиться к ним сложно, а победа почти не приносит радости.

Потом он уже в открытую сказал, что намерен отказаться от участия в чемпионском матче весной 2023 года, если в его формате не будет никаких изменений. Переговоры норвежца с ФИДЕ, по всей видимости, были долгими и сложными, но международная федерация заняла консервативную позицию и на предложенные Магнусом реформы не согласилась. А тот, в свою очередь, заявил, что по надоевшим ему правилам играть абсолютно не хочет.

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Участники турнира претендентов, который проходил летом 2022 года, уже хорошо понимали, что ценно не только первое место, но и второе. Напомним, первым стал россиянин Ян Непомнящий, а вторым – китаец Дин Лижэнь.

И китайский гроссмейстер почти на полгода оказался в подвешенном положении. Вроде бы Магнус не будет играть, но официальных подтверждений этому нет. Равно как нет и прямого приглашения Дина на чемпионский матч: шахматный мир ожидал последнее слово Магнуса, который в теории мог в любой момент передумать и всё-таки выйти на игру с Непомнящим.

Дин Лижэнь, Ян Непомнящий и Аркадий Дворкович

Дин Лижэнь, Ян Непомнящий и Аркадий Дворкович

Фото: Miguel Pereira/Getty Images

После поражения Карлсена от Непомнящего в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера в Исландии опасения только усилились. А что, если норвежец на свежих эмоциях действительно не захочет расставаться с титулами и решит всё-таки ещё раз обыграть дерзкого соперника из России?

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И через день после финала Магнус сделал заявление.

Он решил не превращать всю ситуацию в большую драму, а отказался от участия в чемпионском матче. На сей раз не на словах, а документально.

Международная шахматная федерация тут же отправила приглашение сыграть в матче китайскому гроссмейстеру. И скоро оно, конечно, будет принято.

Текущий сезон сериала с участием Магнуса Карлсена подошёл к концу. Норвежец больше не держит в напряжении болельщиков, не мучает Дина Лижэня и не смущает Яна Непомнящего, который тоже очень ждал решения действующего чемпиона мира, чтобы понимать, к противостоянию с кем ему предстоит готовиться. С Лижэнем или, может быть, снова с Карлсеном.

Но нет, чемпион сложил с себя полномочия. И теперь можно сказать точно: весной 2023 года в истории шахмат появится 17-й обладатель титула.

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