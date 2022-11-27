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Дарья Клишина выложила солнечное фото с отпуска

Дарья Клишина выложила солнечное фото с отпуска
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как проводит время в паузах между играми чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

«Загораю в перерывах между просмотром матчей чемпионата мира по футболу», — написала Клишина в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КЛИШИНОЙ

Напомним, 26 июня 2022 года 31-летняя Дарья Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.

Ранее Дарья Клишина показала, как купается вместе со своим четырёхмесячным сыном.

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