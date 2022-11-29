«Он как робот». Чемпион России по снукеру сказал, кого считает будущим мировым лидером

Чемпион России по снукеру Иван Каковский рассказал, кто, по его мнению, будет лидером мирового снукера в ближайшие годы.

«Я думаю, что это будет один из двух китайцев: либо Янь Бинтао, либо Чжао Синьтун. Но из того, что я видел, я бы сделал ставку на Бинтао – как мне кажется, Чжао не такой трудолюбивый, как Янь. Янь – это, наверное, единственный человек, который показывает такое трудолюбие, при том что он находится на вершине. Ни разу не слышал и не видел, чтобы люди столько тренировались. Он каждый день по 12 часов находится в академии.

Недавно я играл с ним до 10 побед. Янь меня очень впечатлил, потому что он вообще не позволяет себе на тренировках отвлекаться, делать какие-то непонятные удары. Он встаёт как робот и от начала до конца тренировки делает и делает свою работу. Мне очень понравилось с ним играть», – сказал Каковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Татьяной Постниковой.

Полное интервью с Иваном Каковским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.