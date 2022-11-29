Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Он как робот». Чемпион России по снукеру сказал, кого считает будущим мировым лидером

«Он как робот». Чемпион России по снукеру сказал, кого считает будущим мировым лидером
,
Комментарии

Чемпион России по снукеру Иван Каковский рассказал, кто, по его мнению, будет лидером мирового снукера в ближайшие годы.

«Я думаю, что это будет один из двух китайцев: либо Янь Бинтао, либо Чжао Синьтун. Но из того, что я видел, я бы сделал ставку на Бинтао – как мне кажется, Чжао не такой трудолюбивый, как Янь. Янь – это, наверное, единственный человек, который показывает такое трудолюбие, при том что он находится на вершине. Ни разу не слышал и не видел, чтобы люди столько тренировались. Он каждый день по 12 часов находится в академии.

Недавно я играл с ним до 10 побед. Янь меня очень впечатлил, потому что он вообще не позволяет себе на тренировках отвлекаться, делать какие-то непонятные удары. Он встаёт как робот и от начала до конца тренировки делает и делает свою работу. Мне очень понравилось с ним играть», – сказал Каковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Татьяной Постниковой.

Полное интервью с Иваном Каковским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022