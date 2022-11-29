Пол Макгинли рассказал, кто является главным творцом успехов Рори Макилроя

Победитель четырёх турниров в Европейском туре ирландский гольфист Пол Макгинли назвал человека, который, по его мнению, является основной причиной успехов первого номера мирового рейтинга Рори Макилроя.

По мнению ирландца, положительное влияние на Макилроя оказывает его психолог Боб Ротелла.

«Рори преуспевал во всех аспектах вне поля, и Ротелла направил это качество в нужное русло. Майкл Джордан нашёл вещи, которые он использовал в качестве топлива, и Ротелла с Макилроем также направили всю эту энергию в нужное русло. Все эти звёзды сошлись», — сказал Макгинли в интервью Tennis World USA.

33-летний североирландец Рори Макилрой является победителем четырёх мэйджоров. Первый из них Рори выиграл в 2011 году на Открытом чемпионате США.