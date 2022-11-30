«Они полгода тренируются в России». Трефилов — об успехах китаянок на чемпионате Азии

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался об успешном выступлении женской сборной Китая на чемпионате Азии.
Китаянки, возглавляемые Наталией Дерепаско, заняли там второе место в группе и вышли в полуфинал, где 2 декабря сыграют с командой Южной Кореи.
«Китаянки — очень трудолюбивые спортсменки, я думаю, что этот фактор во многом сказался на их успехах в Южной Корее, где проходит чемпионат Азии. Они полгода тренируются в России под руководством наших специалистов, работают друг с другом в ежедневном режиме. От таких продолжительных сборов, тем более с советской и российской школой подготовки, точно будет результат. Я снимаю шляпу перед их трудолюбием.
Выступая в российской Суперлиге за «Феникс», игроки заметно прибавили индивидуально. Считаю, что и в полуфинале они могут выступить достойно. Сборная Южной Кореи мне хорошо знакома. Мы неоднократно встречались с ней на различных турнирах, и кореянки часто доставляли нам сложности. Пожелаю китайским гандболисткам удачи», — приводит слова Трефилова пресс-служба Федерации гандбола России.
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