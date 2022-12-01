«Я со своей страной». Гимнастка Лала Крамаренко — о смене гражданства из-за отстранения

Лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, которая в текущем сезоне выиграла практически все официальные старты, высказалась об отстранении от международных турниров, из-за которого она не смогла поехать на свой первый чемпионат мира среди взрослых.

«Конечно, мы ждем выступлений на мировой арене, но у нас много стартов проходит и в России. Скучать не успеваем. Отдельное спасибо нашей Ирине Александровне Винер. Она всегда знает, как можно выйти из любой ситуации, и поддерживает нас.

Не обидно ли, что пришлось выступать только в России? Только тот, кто прошел эту школу рядом со мной, поймет, что у меня внутри.

Смотрела ли чемпионат мира? Конечно, смотрела и хочу там выступать.

Могла бы выиграть свой первый титул чемпионки мира? Пожалуйста, оставьте эту тему. Я со своей страной.

Буду ли менять гражданство, чтобы выступать на международных соревнованиях? Каждый спортсмен вправе принимать свои решения. Знаете, мы всю жизнь отдали, чтобы прийти к одной медали. Скажу лично за себя — речи о смене гражданства и выступлении за другую страну нет», — приводят слова Крамаренко «Известия».