«Я со своей страной». Гимнастка Лала Крамаренко — о смене гражданства из-за отстранения

Лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, которая в текущем сезоне выиграла практически все официальные старты, высказалась об отстранении от международных турниров, из-за которого она не смогла поехать на свой первый чемпионат мира среди взрослых.
«Конечно, мы ждем выступлений на мировой арене, но у нас много стартов проходит и в России. Скучать не успеваем. Отдельное спасибо нашей Ирине Александровне Винер. Она всегда знает, как можно выйти из любой ситуации, и поддерживает нас.
Не обидно ли, что пришлось выступать только в России? Только тот, кто прошел эту школу рядом со мной, поймет, что у меня внутри.
Смотрела ли чемпионат мира? Конечно, смотрела и хочу там выступать.
Могла бы выиграть свой первый титул чемпионки мира? Пожалуйста, оставьте эту тему. Я со своей страной.
Буду ли менять гражданство, чтобы выступать на международных соревнованиях? Каждый спортсмен вправе принимать свои решения. Знаете, мы всю жизнь отдали, чтобы прийти к одной медали. Скажу лично за себя — речи о смене гражданства и выступлении за другую страну нет», — приводят слова Крамаренко «Известия».
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