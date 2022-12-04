Лагно потерпела поражение от Тань Чжунъи в четвертьфинале шахматного турнира претенденток
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Двукратная чемпионка Европы, российская шахматистка Екатерина Лагно уступила на тай-брейке китаянке Тань Чжунъи в четвертьфинале турнира претенденток (4,5:3,5), который проходит в Хиве (Узбекистан).
В первой партии в рапид победила китайская шахматистка, которая играла белыми. Далее последовала ничья, а третья встреча закончилась драматично. Россиянка получила подавляющий перевес черными, но ошиблась и вскоре сама осталась без фигуры. Тем не менее экс-чемпионка мира действовала неточно, и в итоге получилась ничья. В четвертой партии Лагно не удалось реализовать перевес в окончании, и после ничьей Тань Чжунъи оформила победу в матче.
В полуфинале 6 декабря китайская шахматистка сыграет с другой россиянкой Александрой Горячкиной.
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