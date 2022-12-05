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«Карьеру не заканчиваю». Карякин заявил, что готов совмещать игру с постом президента ФШР

«Карьеру не заканчиваю». Карякин заявил, что готов совмещать игру с постом президента ФШР
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил, продолжит ли профессиональную карьеру, если будет избран на пост главы Федерации шахмат России.

«Шахматную карьеру я не заканчиваю. Если посмотреть на последние турниры, в которых я выступаю, то вчера закончился турнир по быстрым шахматам, который я выиграл. В нём принимали участие сильнейшие шахматисты России. До этого занял второе место на очень сильном турнире «Шахматные звёзды», занял первое место на Moscow Open. У меня результаты есть, но нет возможности выступать в больших турнирах. Слава богу, нормально играю, уходить из шахмат не планирую.

Если меня выберут президентом, я буду продолжать играть, совмещать. Как раз буду полностью погружён в шахматный процесс и как игрок, и как администратор», – сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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