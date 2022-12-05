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«Стал на год старше». Ронни О'Салливан состарил своё фото в честь празднования 47-летия

«Стал на год старше». Ронни О'Салливан состарил своё фото в честь празднования 47-летия
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан опубликовал забавный пост в честь своего дня рождения. Сегодня, 5 декабря, Ронни исполнилось 47 лет.

«Стал ещё на год старше… Большое спасибо всем за поздравления и вашу любовь!» — написал О'Салливан в своих социальных сетях, прикрепив к посту своё фото, применив к нему эффект старения. Программа сделала Ронни сильно седым.

Напомним, победа на чемпионате мира 2022 года сделала О’Салливана наряду с шотландцем Стивеном Хендри самым титулованным снукеристом в истории чемпионатов мира.

Ранее О'Салливан не сумел выйти в 1/8 финала Scottish Open – 2022, в 1/16 финала неожиданно проиграв Гэри Уилсону (32-й в мировом рейтинге) со счётом 3:4.

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