Федерации гандбола и регби России подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв и президент Федерации регби России Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает «Матч ТВ».

Организации будут делиться друг с другом методиками, подготовкой специалистов, судей, тренеров. Также планируется большое партнёрство в сфере инфраструктуры.

Напомним, российские регбисты и гандболисты отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине.

На прошедшем в ноябре женском чемпионате Европы по гандболу победу праздновала сборная Норвегии.

С 8 сентября по 28 октября 2023 года в девяти городах Франции пройдёт чемпионат мира по регби. Действующим чемпионом мира является сборная ЮАР, которая в финале турнира 2019 года обыграла Англию со счётом 32:12.