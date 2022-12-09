В Госдуме отреагировали на предложение Азиатской конфедерации участвовать в их турнирах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о предложении Азиатской конфедерации участвовать в их турнирах.



«Это непростое решение. Это не перейти с одной стороны дороги на другую. Всё это ещё будут оспаривать, ведь в Азии тоже не просто всё это провести. Там тоже есть ряд недружественных стран, которые поддерживают сторону, несогласную с Россией. Мы знаем, что Россия до Урала – это Европа, после Урала – большая часть – Азия. Мы правомочны участвовать и в европейской, и в азиатской федерации. Если это единственный возможный вариант участия и Россию не хотят видеть в Европе, почему бы и нет?



В первую очередь мы должны защищать интересы спортсменов, им нужна постоянная соревновательная практика – в ежедневном режиме со своими коллегами по цеху. Считаю, это обоюдовыгодная совместная работа. Во многих видах спорта россияне являются моторами: фигурное катание, лыжи, единоборства. Огромное количество видов спорта, где мы можем оказать большую помощь азиатским коллегам – потянем их. Но и нам нужно регулярно соревноваться.



При переходе в Азию потом будет сложно возвращаться в Европу? А может, не стоит потом туда возвращаться, какой смысл? Во многих видах спорта и японцы, и корейцы, и китайцы, и другие национальные команды являются лидерами», – сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск спортсменов из России на турниры в регионе