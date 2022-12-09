Поздняков: в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал итоги заседания МОК, на котором было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.



«Хочу в первую очередь подчеркнуть исключительную, на мой взгляд, важность декларации для российских и белорусских спортсменов.



Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных олимпийских соревнованиях.



Да, безусловно, для этого необходимо как минимум, чтобы МОК отменил пока действующие рекомендации, но общее содержание и направленность сегодняшней дискуссии свидетельствуют, на мой взгляд, о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.



Считаю, что важную роль сыграли в этом усилия российского МИД и многих наших коллег, которые не разменивались на бесполезную, а иногда и вредную пустую болтовню, а вели целенаправленную, конструктивную работу.



В итоге то, во что ещё недавно мало кто верил, может вскоре стать реальностью. Международное олимпийское сообщество сегодня выступило с консолидированной позицией, и она отвечает основным гуманитарным, спортивным и нравственным критериям», — написал Станислав Поздняков в своём телеграм-канале.

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