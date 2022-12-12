«Начал появляться здравый смысл». Тарасова — о заявлении Олимпийского комитета США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мыслями о заявлении Олимпийского комитета США (USOPC). Глава организации Сюзанна Лайонс выступила за участие российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.



«Меня очень радует, что глава Олимпийского комитета США делает подобные заявления. Правильно, давно пора! Наконец-то начал появляться здравый смысл», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Лайонс также заявила, что санкции по флагу, гимну, любым обозначениям России будут строже, чем на Олимпийских играх в 2022 году. Она отметила, что спортсмены из разных стран должны сами выбирать атлетов, с которыми будут соревноваться.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.