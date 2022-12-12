Андрей Родионенко: приятно, что в Олимпийском комитете США понимают — надо соревноваться
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко отреагировал на резонансное заявление Олимпийского комитета США. Ранее глава организации Сюзанна Лайонс отметила, что страна поддерживает участие россиян в ОИ-2024 без национального гимна и флага.
«Ничего неожиданного в этом заявлении нет. Нормальные люди. Приятно, что они понимают, что есть соперники, что надо соревноваться.
Верю ли, что Россия будет на Олимпиаде-2024? Я верю только в факты. Мы тренируемся каждый день и готовимся к любому старту ответственно. Мы верим в лучшее и готовы бороться за это дело», — сказал Родионенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа.
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