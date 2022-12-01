Российским легкоатлетам опять дали надежду на возвращение. Хватит уже верить в сказки!

30 ноября 2022 года в Риме прошёл 229-й совет Всемирной легкоатлетической ассоциации, на котором вновь поднимался вопрос о восстановлении в правах нашей Всероссийской федерации лёгкой атлетики: заслушивался доклад рабочей группы и принималось решение – вернуть ли Россию в спорт.

Спойлер: не вернули, конечно. Да и не вернут.

Делаем выводы из собрания в последний день осени 2022-го.

Дело Валиевой держат на прицеле

Держать нас за руку (а может быть, ещё за что-то) продолжат. Отпускать Россию на волю вряд ли кому-то хочется. В докладе Рабочей группы World Athletics есть очень интересные выводы и формулировки по ситуации с ВФЛА.

Да, с одной стороны, было объявлено, что вопрос восстановления ВФЛА должен быть окончательно решёно до марта 2023 года. Это внушает некоторый оптимизм, однако совершенно не гарантирует, что через четыре месяца этот долгий процесс тем или иным образом закончится. «Приостановление членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации должно продолжаться до тех пор, пока Совет не решит, что все условия, установленные Советом для восстановления ВФЛА, были выполнены», – гласит строчка в докладе. А уж как на процесс восстановления будут смотреть в WA – только там и знают.

К тому же нельзя исключать, что появятся какие-то новые вводные. В докладе, например, упоминается дело Камилы Валиевой, показывающее, «что не все элементы внутренней антидопинговой системы работают так же надежно и независимо, как им и положено». И если история с фигуристкой получит удручающее для России продолжение, то, вероятно, и легкоатлетам могут погрозить пальчиком и сказать, мол, пока вас восстанавливать рано.

Про сотни тысяч долларов не забыли

В подобных историях всегда умиляет одна неизменная позиция. Мы будем помогать вам, но только за ваши деньги. Разумеется, про эти деньги в докладе рабочей группы было отдельное, значимое упоминание.

«Рабочей группе необходимо окончательно согласовать с AIU предлагаемые условия поствосстановления, в том числе отразить выводы и рекомендации аудиторского отчета. ВФЛА также необходимо поддерживать свой текущий прогресс на том же уровне и своевременно оплачивать расходы, связанные с Рабочей группой». Ну, разумеется. Какая же борьба с допингом в России возможна без возмещения расходов западным специалистам?

Кстати, эти расходы в документе указаны. «В октябре 2022 года ВФЛА был выставлен счёт в размере $ 230 092,44 за расходы на восстановление, понесенные Всемирной легкоатлетической ассоциацией в квартале, закончившемся 30 сентября 2022 года. ВФЛА оплатила этот счёт в полном объеме», – гласит специальная сноска в конце отчёта.

Не то чтобы огромная сумма для крупной спортивной федерации. Но ведь эти расходы не разовые, а регулярные. И частично они сохранятся даже после восстановления (если таковое случится), потому что в документе прямо говорится: мы сохраним сотрудников, которые будут вести надзор над вами. Оплачивать их работу, разумеется, будет ВФЛА. А кто же ещё?

Анжелика Сидорова Фото: РИА Новости

Россию никто никуда не вернёт

Ну и самое замечательное. Даже если бы ВФЛА восстановили в правах, не дожидаясь марта, российские спортсмены всё равно нигде не смогли бы выступать. Потому что одно дело – допинговые истории, и совсем другое – ситуация на Украине. И про это в докладе тоже говорится прямо.

«В марте 2022 года, в ответ на начало СВО (ВФЛА публикует в переведённом документе формулировку, соответствующую официальной позиции РФ), Совет принял решение исключить российских и белорусских спортсменов, вспомогательный персонал и официальных лиц из соревнований Всемирной легкоатлетической серии до дальнейшего уведомления, однако заявил, что Рабочая группа тем не менее должна продолжить свою работу по мониторингу и надзору за действиями ВФЛА по выполнению условий восстановления. Рабочая группа напоминает Совету, что рассмотрение Рабочей группой хода выполнения плана восстановления не имеет никакого отношения к какому-либо решению Совета по ВФЛА, вытекающему из ситуации на Украине».

Что из этого следует? Что на Россию сейчас наложены два отстранения параллельно. И даже если одно снимут, то второе – вряд ли. По крайней мере, никаких предпосылок к этому на политической арене не видно.

Что же со всем этим делать?

Работать над тем, чтобы система менялась в лучшую сторону главным образом на пользу нашим атлетам, а не в интересах западных наблюдателей. Там точно никто не рвётся восстановить на мировой арене русских, зато зарабатывают на них – с удовольствием. К сожалению, есть ощущение, что оптимистичный прогноз, который нам дали 30 ноября, – это лишь очередной крючок.

Зацепят – и будут тянуть дальше, пока не измотают окончательно.