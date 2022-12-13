Легкоатлет из США дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) дисквалифицировала олимпийского чемпиона в эстафете 4х400 метров американца Рэндольфа Росса за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба AIU.

Срок дисквалификации спортсмена составляет три года начиная с 1 июля 2022 года. Результаты Росса, показанные начиная с 18 июня, аннулированы.

Росс был временно отстранён накануне мужского забега на 400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США) из-за третьего за год нарушения порядка предоставления информации о местонахождении. Росс признал нарушение, поэтому срок дисквалификации был сокращён до трёх лет.



На Олимпийских играх в Токио, где сборная США выиграла эстафету 4х400 метров, Росс выступил только в полуфинале, в решающем забеге он не участвовал.