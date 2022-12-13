Карпов: матчи Карлсена на первенство мира по уровню далеки от моих

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена провести титульный матч с победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим.



«Западный мир превозносит Карлсена как величайшего шахматиста современности. На самом деле его матчи на первенство мира по уровню далеки от моих. Там он частенько бывает недоподготовлен, а блестяще играет только в турнирах. Его отказ бороться за звание чемпиона мира — большая ошибка, поскольку, думаю, его сегодняшней славы хватит на то, чтобы продержаться на ней три-четыре года. А когда придёт новый сильный чемпион — Ян Непомнящий, китаец Дин Лижэнь или кто-то другой, Карлсен вообще может оказаться на обочине. Сейчас он недопонимает своё положение и потенциал», — приводят слова Карпова «Аргументы и факты».