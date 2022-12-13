Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карпов: матчи Карлсена на первенство мира по уровню далеки от моих

Карпов: матчи Карлсена на первенство мира по уровню далеки от моих
Комментарии

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена провести титульный матч с победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим.

«Западный мир превозносит Карлсена как величайшего шахматиста современности. На самом деле его матчи на первенство мира по уровню далеки от моих. Там он частенько бывает недоподготовлен, а блестяще играет только в турнирах. Его отказ бороться за звание чемпиона мира — большая ошибка, поскольку, думаю, его сегодняшней славы хватит на то, чтобы продержаться на ней три-четыре года. А когда придёт новый сильный чемпион — Ян Непомнящий, китаец Дин Лижэнь или кто-то другой, Карлсен вообще может оказаться на обочине. Сейчас он недопонимает своё положение и потенциал», — приводят слова Карпова «Аргументы и факты».

«Это самое неспортивное поведение». Что говорит шахматный мир о выходке Магнуса Карлсена «Это самое неспортивное поведение». Что говорит шахматный мир о выходке Магнуса Карлсена
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022