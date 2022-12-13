Анатолий Карпов: ФИДЕ удивила резкими решениями в отношении российских шахматистов

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о позиции Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которая недавно продлила отстранение сборной России от турниров. Индивидуально спортсмены могут участвовать, но не под флагом России.
«Честно говоря, ФИДЕ удивила меня резкими решениями в отношении наших шахматистов. Говорят, они были приняты по рекомендации Международного олимпийского комитета. Но при чём тут МОК, который никогда не принимал участия в шахматной деятельности? Да и что такое рекомендации — это же не приказ. Им можно следовать, а можно и нет. К тому же звание чемпиона мира по шахматам — самое древнее в истории спорта: первый официальный матч за этот титул прошёл в 1886 году — корону тогда завоевал австриец Вильгельм Стейниц. И только спустя десять лет после этого в Афинах были восстановлены Олимпийские игры. Я бы на месте нынешнего президента ФИДЕ (Аркадий Дворкович. — Прим. «Чемпионата») напомнил членам этой федерации об истории шахмат и призвал отозвать дискриминационные решения, поскольку они не способствуют никакому развитию», — приводят слова Карпова «Аргументы и факты».
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