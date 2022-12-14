Карпов: многие шахматисты, чтобы выжить и получить доход, должны уехать из России

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что Федерации шахмат России (ФШР) необходимо усилить позиции по защите спортсменов.

«Надеемся, что будут настоящие демократические выборы. Если посмотреть программы, мне думается, что ФШР надо бы усилить позиции по защите наших профессионалов, многие из которых, чтобы выжить и получить доход, должны уехать из России и играть соревнования.



По крайней мере, первые команды можно было обеспечить зарплатами. Есть компании, которые интересуются шахматами. Взять, например, 4-5 лучших шахматистов и шахматисток на обеспечение — это было бы большим подспорьем. Но вопрос пока не решается, мы должны его ставить и решать.



Другой важный момент — в реестре профессий нет профессии преподаватель шахматных школ», — приводит слова Карпова «Матч ТВ».