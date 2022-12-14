Анатолий Карпов заявил, что не обращался в полицию после выписки из больницы
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что пока не обращался в полицию, чтобы прояснить инцидент, после которого он оказался в больнице.
«Самочувствие — ничего, почти восстановился. Обращение в полицию? Нужно понять, что произошло. Потому что я до сих пор чётко не понимаю, надо получить дополнительную информацию», — приводит слова Карпова ТАСС.
Ранее сообщалось, что 71-летнего Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. Также сообщалось, что гроссмейстера нашли без сознания у здания Государственной Думы в субботу, 29 октября.
8 декабря Карпов сказал: «Я не готов подробно это обсуждать, но думаю, это было нападение. Удар? Похоже, что так. Скорее всего, сзади. Нам ещё предстоит со всем этим разобраться».
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