В Новой Зеландии трансгендерам разрешили выступать в любительских турнирах для любого пола

В Новой Зеландии трансгендерным спортсменам разрешили выступать в любительских турнирах для любого пола. Об этом сообщает издание Stuff.

Сообщается, что трансгендеры смогут заниматься спортом, представляя пол, который они выбрали, а не тот, с которым родились. Трансгендерным спортсменам во время занятия спортом не нужно будет доказывать свою принадлежность к тому или иному гендеру. Данный принцип применяется к спорту на уровне любителей, а не к спорту профессионального уровня. Но специальные спортивные органы должны быть и там, где участвуют трансгендерные спортсмены.

Отмечается, что данные принципы охватывают безопасность и неприкосновенность частной жизни, а также борьбу с дискриминацией.