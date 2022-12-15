В Новой Зеландии трансгендерам разрешили выступать в любительских турнирах для любого пола
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В Новой Зеландии трансгендерным спортсменам разрешили выступать в любительских турнирах для любого пола. Об этом сообщает издание Stuff.
Сообщается, что трансгендеры смогут заниматься спортом, представляя пол, который они выбрали, а не тот, с которым родились. Трансгендерным спортсменам во время занятия спортом не нужно будет доказывать свою принадлежность к тому или иному гендеру. Данный принцип применяется к спорту на уровне любителей, а не к спорту профессионального уровня. Но специальные спортивные органы должны быть и там, где участвуют трансгендерные спортсмены.
Отмечается, что данные принципы охватывают безопасность и неприкосновенность частной жизни, а также борьбу с дискриминацией.
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