Россиян не оказалось среди номинантов на звание лучших спортсменов года по версии AIPS

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала список номинантов на звание лучших спортсменов года, однако представителей России там не оказалось.

Номинанты на награду «Спортсмен года»:

Софьян Амрабат. Роджер Федерер. Карим Бензема. Садио Мане. Роберт Левандовски. Лионель Месси. Яннис Адетокунбо. Дацзин У. Элисон душ Сантуш. Арман Дюплантис. Гуанпу Ци. Якоб Ингебригтсен Марсель Якобс. Элиуд Кипчоге. Балинт Копас. Ноа Лайлз. Криштоф Милак. Рафаэль Надаль. Грегорио Пальтриньери. Серхио Перес. Давид Попович. Джанмарко Тамбери. Йоханнес Бё. Макс Ферстаппен. Хенрик фон Экерманн. Су Имин. Киллиан Мбаппе.

Номинанты на награду «Спортсменка года»: