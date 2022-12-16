Россиян не оказалось среди номинантов на звание лучших спортсменов года по версии AIPS
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала список номинантов на звание лучших спортсменов года, однако представителей России там не оказалось.
Номинанты на награду «Спортсмен года»:
- Софьян Амрабат.
- Роджер Федерер.
- Карим Бензема.
- Садио Мане.
- Роберт Левандовски.
- Лионель Месси.
- Яннис Адетокунбо.
- Дацзин У.
- Элисон душ Сантуш.
- Арман Дюплантис.
- Гуанпу Ци.
- Якоб Ингебригтсен
- Марсель Якобс.
- Элиуд Кипчоге.
- Балинт Копас.
- Ноа Лайлз.
- Криштоф Милак.
- Рафаэль Надаль.
- Грегорио Пальтриньери.
- Серхио Перес.
- Давид Попович.
- Джанмарко Тамбери.
- Йоханнес Бё.
- Макс Ферстаппен.
- Хенрик фон Экерманн.
- Су Имин.
- Киллиан Мбаппе.
Номинанты на награду «Спортсменка года»:
- Эйлин Гу.
- Амусан Олуватобилоба.
- Ребека Андраде.
- Симона Байлз.
- Федерика Бриньоне.
- Мэдисон де Розарио.
- Джессика Фокс.
- Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
- Кимберли Гарсия.
- Анна Гассер.
- Онс Жабер.
- Терезе Йохауг.
- Фаит Кипьегон.
- Кэти Ледеки.
- Эйлиш Макколган.
- Сидни Маклафлин.
- Бет Мид.
- Сюй Мэнтао.
- Чхве Мин Джон.
- Наоми Осака.
- Элеанор Паттерсон.
- Алексия Путельяс.
- Симона Квадарелла.
- Юлимар Рохас.
- Ирене Схаутен.
- Микаэла Шиффрин.
- Бьянка Уокден.
- Гида Вествольд Хансен.
- Ло Цзунши.
- Серена Уильямс.
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