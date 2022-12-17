Глава ФШР Филатов: Анатолий Карпов — это целая эпоха, которую мы очень ценим и уважаем

Переизбранный президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался об избрании 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова на должность почетного президента ФШР.

На состоявшихся сегодня, 17 декабря, выборах главы ФШР за Филатова проголосовали 58 человек, за его соперника Сергея Карякина — семь. В результате Филатов был переизбран.



«По поводу назначения Карпова — все поддержали единогласно. Анатолий остался в нашей команде, и его статус стал ещё более значимым. Если будет позволять здоровье, то он будет таким же образом развивать шахматы в России и не только. Его авторитет — наше всё! Это целая эпоха, которую мы очень уважаем и ценим», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.