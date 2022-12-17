Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал отмену санкций CAS

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал прекращение действия санкций CAS в отношении России, отметив при этом активную работу по укреплению антидопинговой культуры в отечественном спорте.
«Сегодня закончилось действие двухлетних санкций Всемирного анти-допингового агентства (ВАДА), которые были наложены по итогам решения CAS 17 декабря 2020 года. Как и ожидалось, никаких оснований для продления этих мер не было и не могло было быть. Эта страница закрыта!
За последние два года процесс допинг-контроля на территории нашей страны не прерывался, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 и другие внешние обстоятельства. По данным ВАДА, c января 2021 года по декабрь 2022 года наши спортсмены сдали более 31 000 допинг-проб — в среднем это более 42 проб в день, вне зависимости от выходных или праздников. Можно уверенно заявлять, что на данный момент российские спортсмены являются самыми тестируемыми в мире.
Со своей стороны Олимпийский комитет России продолжает активную работу по укреплению антидопинговой культуры в российском спорте. Среди тех четырёх позиций в штате общероссийских спортивных федераций, оплату труда которых мы субсидируем, есть в том числе должность антидопингового координатора. Кроме этого, мы продолжаем проводить образовательные мероприятия для спортсменов всех возрастов, начиная с самых молодых атлетов, для которых ежегодно организовываем Международный Форум юных Олимпийцев, где эта тема всегда была в фокусе внимания», — написал Поздняков в своём официальном телеграм-канале.
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