«Чемпионат» стал партнёром «Белогорья»

Крупнейший спортивный портал России и волейбольный клуб «Белогорье» подписали соглашение о сотрудничестве.

В этом сезоне «Чемпионат» будет информационным партнёром прославленного волейбольного клуба. Наш портал будет подробно освещать выступления «Белогорья» в чемпионате и Кубке России, рассказывать о жизни клуба и делиться интересными новостями с поклонниками волейбола и любителями спорта.

«Мы рады этому сотрудничеству. Обидно, что наш замечательный вид спорта занимает на страницах газет и интернет-порталов гораздо меньше места, чем он того заслуживает своими годами и десятилетиями успешных выступлений. Это же касается и телевидения. А ведь ни один командный вид спорта в России не сравнится с волейболом по количеству побед и призовых мест на европейской и мировой спортивных аренах как среди сборных команд, так и среди клубов», — сказал директор ВК «Белогорье» и генеральный менеджер мужской сборной России Сергей Тетюхин.

Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:

«Белогорье» — это устоявшийся бренд в мировом волейболе. «Чемпионат» рад стать партнёром одного из самых титулованных клубов в стране. Нет сомнений, что впереди нас ждёт плодотворное сотрудничество, основанное на общей цели – популяризации волейбола в стране».

Уже в ближайшие выходные в Новом Уренгое состоится Финал четырёх Кубка России по волейболу. В полуфинале белгородцы встретятся с действующим обладателем трофея – казанским «Зенитом».