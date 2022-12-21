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Дмитрий Губерниев: Россия — европейская страна. В азиатскую лигу мы переходить не будем

Дмитрий Губерниев: Россия — европейская страна. В азиатскую лигу мы переходить не будем
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе российских федераций олимпийских видов спорта в азиатские организации.

«Россия – европейская страна. Ни в какую азиатскую лигу мы переходить не будем. Нужно восстанавливаться в тех институтах, в которых мы сейчас находимся. Если говорить про олимпийское движение, попытки со стороны Позднякова, безусловно, есть. Вы же не думаете, что если сейчас мы перейдем в азиатскую конференцию, то сразу примем участие в олимпийских отборах? Будет ли вам интересно смотреть, как условная сборная России по плаванию будет выступать в чемпионате Азии? Есть, конечно, свои прелести, но мне лично – нет. Переход в Азию, с моей точки зрения, невозможен. А Поздняков на своем посту будет продолжать делать ту работу, которую начал. Нужно восстанавливаться так или иначе», — приводит слова Губерниева Metaratings.

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