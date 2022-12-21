Алекно может возглавить сборную Турции

Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно является одним из кандидатов на пост главного тренера мужской сборной Турции.

Как сообщает WorldofVolley со ссылкой на журналиста La Gazzetta dello Sport Джанлуку Пазини, руководство федерации волейбола Турции уже связывалось с российским специалистом.

Напомним, Владимир Алекно тренировал сборную России в периоды с 2007 по 2008 год, с 2011 по 2012 год, с 2015 по 2016 год. Сборная под его руководством побеждала на Олимпийских играх 2012 года, брала бронзовые медали Олимпиады-2008, серебро чемпионата Европы и золото Кубка мира.

Также с 2020 по 2021 год Алекно возглавлял сборную Ирана, которой руководил в розыгрыше Лиги наций (12-е место) и на Олимпийских играх в Токио (9-е место).