Китайская шахматистка Тань Чжунъи выиграла ЧМ по рапиду, Горячкина — 4-я

Представительница Китая Тань Чжунъи стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

Обладательница золота определялась на тай-брейке, так как за 11 туров по швейцарской системе Тань Чжунъи и Динара Садуакасова из Казахстана набрали по 8,5 очка. На тай-брейке китаянке удалось выиграть вторую партию после стартовой ничьей (1,5:0,5) и завоевать титул.



Бронза досталась 15-летней представительнице Индии Савите Шри. Также набравшая 8 очков россиянка Александра Горячкина уступила ей по дополнительным показателям и осталась за чертой призёров – на четвёртом месте.

Также в топ-10 вошли россиянки Алина Бивол, Александра Костенюк и Дарья Чарочкина, набравшие по 7,5 очков.