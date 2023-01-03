В ФШР не поступала информация о желании Костенюк выступать за Швейцарию

В Федерации шахмат России (ФШР) отреагировали на сообщение представителя Швейцарской шахматной федерации Петера Эрисмана о том, что российская шахматистка Александра Костенюк приняла решение выступать под флагом Швейцарии.

«Пока официальная информация о переходе Александры в ФШР не поступала», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе ФШР.

Ранее сообщалось, что Костенюк сможет выступать за Швейцарию с 1 января 2024 года. Это решение было принято с целью не уплачивать Российской шахматной федерации $ 10 тыс. за переход.

Костенюк получила швейцарское гражданство после замужества в 18-летнем возрасте, но позднее развелась. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин. Александра становилась чемпионкой мира по классическим шахматам, рапиду и блицу и победительницей шахматных Олимпиад в составе сборной России. В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее спецоперацию на Украине.