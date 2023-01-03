Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФШР не поступала информация о желании Костенюк выступать за Швейцарию

В ФШР не поступала информация о желании Костенюк выступать за Швейцарию
Комментарии

В Федерации шахмат России (ФШР) отреагировали на сообщение представителя Швейцарской шахматной федерации Петера Эрисмана о том, что российская шахматистка Александра Костенюк приняла решение выступать под флагом Швейцарии.

«Пока официальная информация о переходе Александры в ФШР не поступала», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе ФШР.

Ранее сообщалось, что Костенюк сможет выступать за Швейцарию с 1 января 2024 года. Это решение было принято с целью не уплачивать Российской шахматной федерации $ 10 тыс. за переход.

Костенюк получила швейцарское гражданство после замужества в 18-летнем возрасте, но позднее развелась. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин. Александра становилась чемпионкой мира по классическим шахматам, рапиду и блицу и победительницей шахматных Олимпиад в составе сборной России. В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее спецоперацию на Украине.

Ян Непомнящий заставил Магнуса Карлсена просрочить время. Но норвежца было не остановить! Ян Непомнящий заставил Магнуса Карлсена просрочить время. Но норвежца было не остановить!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023