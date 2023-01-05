Игрок НФЛ, перенёсший остановку сердца во время матча, находится в критическом состоянии

Игрок защитной линии клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин находится в критическом состоянии, но его состояние улучшается, сообщает BBС со ссылкой на официальный аккаунт клуба в социальных сетях.
Медики заметили признаки улучшения, но пока 24-летний Хэмлин остаётся в критическом состоянии. Ранее в команде сообщили о переводе футболиста в медицинский центр Калифорнийского университета.
«Ожидается, что он останется в реанимации, поскольку его медицинская бригада продолжает наблюдать за ним и лечить его», — говорится в обращении «Баффало Биллс» в социальных сетях клуба.
Напомним, на днях игрок потерял сознание во время матча регулярного чемпионата против «Цинциннати Бенгалс». В ходе первой четверти Хэмлин столкнулся с принимающим «Цинциннати» Ти Хиггинсом, после чего рухнул без сознания. В результате инцидента матч был прерван, а пострадавшему сотрудники скорой помощи провели на поле сердечно-лёгочную реанимацию с использованием дефибриллятора. На это у врачей ушло более десяти минут. Позднее Хэмлина госпитализировали.
В США разными способами выражают поддержку Хэмлину и его команде. Так, вечером 3 января Ниагарский водопад, расположенный в 35 километрах от Баффало, подсветили голубым цветом — клубным цветом «Баффало Биллс».
- 5 января 2023
-
13:32
-
13:25
-
12:55
-
12:22
-
12:07
-
11:47
- 4 января 2023
-
23:14
-
21:59
-
16:24
-
02:50
- 3 января 2023
-
16:04
-
12:11
-
07:04
- 2 января 2023
-
23:02
-
22:28
-
20:31
-
13:15
- 1 января 2023
-
21:54
-
11:37
-
10:36
- 31 декабря 2022
-
20:38
- 30 декабря 2022
-
22:59
-
20:55
-
20:05
-
20:01
-
19:40
-
19:14
-
18:48
-
18:14
-
17:21
-
17:09
-
16:33
-
16:03
-
15:48
-
15:24