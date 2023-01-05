Игрок НФЛ, перенёсший остановку сердца во время матча, находится в критическом состоянии

Игрок защитной линии клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин находится в критическом состоянии, но его состояние улучшается, сообщает BBС со ссылкой на официальный аккаунт клуба в социальных сетях.

Медики заметили признаки улучшения, но пока 24-летний Хэмлин остаётся в критическом состоянии. Ранее в команде сообщили о переводе футболиста в медицинский центр Калифорнийского университета.

«Ожидается, что он останется в реанимации, поскольку его медицинская бригада продолжает наблюдать за ним и лечить его», — говорится в обращении «Баффало Биллс» в социальных сетях клуба.

Напомним, на днях игрок потерял сознание во время матча регулярного чемпионата против «Цинциннати Бенгалс». В ходе первой четверти Хэмлин столкнулся с принимающим «Цинциннати» Ти Хиггинсом, после чего рухнул без сознания. В результате инцидента матч был прерван, а пострадавшему сотрудники скорой помощи провели на поле сердечно-лёгочную реанимацию с использованием дефибриллятора. На это у врачей ушло более десяти минут. Позднее Хэмлина госпитализировали.

В США разными способами выражают поддержку Хэмлину и его команде. Так, вечером 3 января Ниагарский водопад, расположенный в 35 километрах от Баффало, подсветили голубым цветом — клубным цветом «Баффало Биллс».