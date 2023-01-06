Перенёсший остановку сердца игрок НФЛ вышел на связь с командой

Игрок защитной линии клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, перенёсший остановку сердца, пришёл в сознание и смог поговорить с партнёрами по команде и тренерами по видеосвязи, сообщает официальный аккаунт «Баффало Биллс» в социальных сетях.
«Я люблю вас, парни», — сказал футболист.
Отмечается, что Хэмлин уже дышит самостоятельно, дыхательная трубка была удалена ночью. Он также смог поговорить с лечащими врачами и членами семьи, навестившими его в больнице. Ранее сообщалось, что состояние его здоровья, которое оценивалось как критическое, значительно улучшилось за последние два дня.
Напомним, несколькими днями ранее игрок потерял сознание во время матча регулярного чемпионата с «Цинциннати Бенгалс». В ходе первой четверти Хэмлин столкнулся с принимающим «Цинциннати» Ти Хиггинсом, после чего рухнул без сознания. В результате инцидента матч был прерван, а пострадавшему сотрудники скорой помощи провели на поле сердечно-лёгочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Позднее Хэмлина госпитализировали.
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