Директор МГК ЦСКА: стереотип «Чеховские медведи» — непобедимая команда» ушёл в прошлое

Исполнительный директор МГК ЦСКА Игорь Левшин заявил, что гегемония команды «Чеховские медведи» в мужской гандбольной Суперлиге прекратится, и в текущем сезоне в России будет новый чемпион.

«Чеховские медведи» — 21-кратные чемпионы России. Команда из Московской области побеждает в турнире с 2002 года по 2022-й. После 11 туров «Чеховские медведи», ЦСКА и «Виктор» набрали по 18 очков.

«Сколько людей, столько и мнений. Каждый эксперт подчеркивает своё. Могу сказать одно: у «Чеховских медведей» есть система, которой придерживается Владимир Салманович Максимов, он не сходит с неё. Мы стараемся вводить что-то новое, более современное. У Максимова состав практически не меняется пять-шесть лет, а у нас в этом сезоне девять новых гандболистов.

16 лет «Чеховские медведи» были неоспоримыми лидерами российского чемпионата. Но в последние четыре года никто из экспертов не может дать чёткое утверждение, кто будет чемпионом страны в этом году. Уверен, что совсем скоро в нашей стране будет новый чемпион, а стереотип «Чеховские медведи» – непобедимая команда» ушёл в прошлое», — приводит слова Левшина Metaratings.