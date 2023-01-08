«Белогорье» в трёх сетах переиграло «Газпром-Югра» в матче 16-го тура ЧР среди мужчин

Белгородское «Белогорье» одержало уверенную победу в гостях над «Газпромом-Югра» в матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:20).
Белгородские волейболисты набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея 10 побед и пять поражений в 15 играх. По количеству набранных очков команда Бориса Колчина сравнялась с идущим строчкой выше «Уралом».
«Газпром-Югра» занимает 11-е место, имея в своём активе 16 очков в 16 сыгранных матчах.
Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Белогорье» проведёт 18 января в Красноярске с «Енисеем».
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 16-й тур
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) 0:3 (18:25, 18:25, 20:25)
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