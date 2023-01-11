Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 11 января

Сегодня, 11 января, начнётся чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Представляем расписание матчей сегодняшнего дня.

11 января.

23:00 мск. Франция — Польша.

Сборная Франции становилась чемпионом мира по гандболу шесть раз. Поляки становились серебряными призёрами турнира в 2007 году.

Напомним состав участников группового этапа:

Группа А: Чили, Иран, Черногория, Испания



Группа В: Франция, Польша, Саудовская Аравия, Словения



Группа С: Бразилия, Кабо-Верде, Швеция, Уругвай



Группа D: Венгрия, Исландия, Южная Корея, Португалия



Группа E: Алжир, Германия, Катар, Сербия



Группа F: Аргентина, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия



Группа G: Хорватия, Египет, Марокко, США



Группа H: Бахрейн, Бельгия, Дания, Тунис