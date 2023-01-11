Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 11 января
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Сегодня, 11 января, начнётся чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Представляем расписание матчей сегодняшнего дня.
11 января.
23:00 мск. Франция — Польша.
Сборная Франции становилась чемпионом мира по гандболу шесть раз. Поляки становились серебряными призёрами турнира в 2007 году.
Напомним состав участников группового этапа:
Группа А: Чили, Иран, Черногория, Испания
Группа В: Франция, Польша, Саудовская Аравия, Словения
Группа С: Бразилия, Кабо-Верде, Швеция, Уругвай
Группа D: Венгрия, Исландия, Южная Корея, Португалия
Группа E: Алжир, Германия, Катар, Сербия
Группа F: Аргентина, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия
Группа G: Хорватия, Египет, Марокко, США
Группа H: Бахрейн, Бельгия, Дания, Тунис
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