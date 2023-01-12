Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 12 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.

20:00 мск. Группа А. Чили — Иран

20:00 мск. Группа В. Саудовская Аравия — Словения

20:00 мск. Группа С. Кабо-Верде — Уругвай

20:00 мск. Группа D. Венгрия — Южная Корея

22:30 мск. Группа А. Испания — Черногория

22:30 мск. Группа С. Швеция — Бразилия

22:30 мск. Группа D. Исландия — Португалия

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.