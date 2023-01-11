Ханс Ниманн добавил новые обвинения в иск против Магнуса Карлсена

Американский шахматист Ханс Ниманн добавил новые обвинения в иск против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Ранее Ниманн заявил, что подал в суд на Карлсена, который обвинил его в читерстве. За нанесённый репутации ущерб 19-летний шахматист требует $ 100 млн.



«В злонамеренной клеветнической кампании Карлсена против Ниманна Карлсен дошёл до того, что заплатил € 300 Арьяну Тари за то, чтобы по-норвежски кричать с трибун «Мошенник Ханс» на церемонии закрытия Кубка Европы 9 октября 2022 года. Там присутствовали многие из выдающихся шахматистов мира, и это было услышано многими болельщиками.

Вскоре после этого вся норвежская шахматная команда, включая Карлсена, была замечена публично скандирующей «Мошенник Ханс» в барах и на улицах австрийского города, где проходил Кубок Европы. Любой разумный слушатель этих заявлений истолковал бы их как повторение ложного обвинения Карлсена в том, что Ниманн жульничал, когда победил Карлсена на Кубке Синкфилда», — цитирует новые обвинения The Guardian.