Ханс Ниманн добавил новые обвинения в иск против Магнуса Карлсена

Американский шахматист Ханс Ниманн добавил новые обвинения в иск против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
Ранее Ниманн заявил, что подал в суд на Карлсена, который обвинил его в читерстве. За нанесённый репутации ущерб 19-летний шахматист требует $ 100 млн.
«В злонамеренной клеветнической кампании Карлсена против Ниманна Карлсен дошёл до того, что заплатил € 300 Арьяну Тари за то, чтобы по-норвежски кричать с трибун «Мошенник Ханс» на церемонии закрытия Кубка Европы 9 октября 2022 года. Там присутствовали многие из выдающихся шахматистов мира, и это было услышано многими болельщиками.
Вскоре после этого вся норвежская шахматная команда, включая Карлсена, была замечена публично скандирующей «Мошенник Ханс» в барах и на улицах австрийского города, где проходил Кубок Европы. Любой разумный слушатель этих заявлений истолковал бы их как повторение ложного обвинения Карлсена в том, что Ниманн жульничал, когда победил Карлсена на Кубке Синкфилда», — цитирует новые обвинения The Guardian.
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