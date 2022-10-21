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Шахматист Ниманн подал на Магнуса Карлсена в суд и потребовал с чемпиона мира $ 100 млн за испорченную репутацию

Магнуса Карлсена хотят засудить на $ 100 млн за клевету. Скандал уже перешёл все границы
Александр Федяков
Ниманн подал на Магнуса Карлсена в суд
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Ханс Ниманн, обвинённый в мошенничестве, дорого оценил свои репутацию и карьеру. Он хочет разорить действующего чемпиона мира.

Американец Ханс Ниманн, которого многие считают главным шахматных мошенником современности, подал в окружной суд штата Миссури иск о защите чести и достоинства к чемпиону мира Магнусу Карлсену, шахматисту-стримеру Хикару Накамуре, а также к крупнейшему онлайн-порталу Chess.com. 19-летний гроссмейстер утверждает, что вышеназванные ответчики вступили в сговор с целью обвинить его в жульничестве и добиться исключения из мира профессиональных шахмат. Свою репутацию он оценил в $ 100 млн.

«Мой иск говорит сам за себя», – заявил Ниманн через короткий твит, приложив к нему иск на 44 страницах.

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В иске, который от имени Ниманна представили две крупные адвокатские конторы, говорится, что Карлсен, Накамура и Chess.com нанесли молодому гроссмейстеру сокрушительный ущерб, «вопиющим образом его опорочив».

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Фото: fide.com

В документе утверждается, что карьера Ниманна в настоящий момент полностью разрушена в результате действий чемпиона мира, который решил, что когда дело касается шахмат, то он может делать что угодно, и всё сойдёт ему с рук. Приглашения 19-летнего гроссмейстера на крупные турниры отозваны, он не может получить работу преподавателя шахмат в уважаемой школе.

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Цитировать все 44 страницы иска смысла, конечно, нет. Теперь в главном шахматном скандале последних лет будет разбираться суд присяжных.

Напомним, в начале сентября на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе Карлсен в 3-м туре белыми в классические шахматы сенсационно проиграл Ниманну, после чего снялся с турнира. Чемпион мира тогда опубликовал твит с цитатой португальского футбольного тренера Жозе Моуринью, смысл которой в том, что он не может говорить больше, чем уже сказал.

Позже Карлсен демонстративно сдался Ниманну после одного хода на онлайн-турнире, а в конце сентября опубликовал заявление, в котором обвинил 19-летнего американца в жульничестве. Ниманн признался, что мошенничал в двух онлайн-партиях, когда ему было 12 и 16 лет, однако Карлсен утверждал, что Ханс делал это гораздо чаще.

Ханс Ниманн

Ханс Ниманн

Фото: fide.com

Chess.com в лице исполнительного директора Дэнни Ренша поддержал позицию Карлсена, опубликовав огромный отчёт, в котором обвинил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях и назвал взлёт рейтинга американца «статистически экстраординарным». Но доказательства, использованные в отчёте, нельзя представить в суде до тех пор, пока технология не будет признана.

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И теперь суду предстоит ответить на вопрос – кто такой Ханс Ниманн? Жулик, который обманывал всех, или шахматный вундеркинд, у которого бывают всплески вообще гениальной игры? А заодно либо признать, либо отвергнуть существующие методы доказательства жульничества в шахматах.

Если суд встанет на сторону Ниманна и удовлетворит его иск в полном объёме, то Ханс разорит пока ещё чемпиона мира Карлсена. Ну или как минимум оставит его без значительной части состояния. А ведь ещё и ФИДЕ ведёт своё расследование, и о его ходе пока неизвестно ничего.

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