СМИ: легендарный Усэйн Болт потерял более $ 6 млн в результате мошенничества

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт в 2022 году понёс миллионные убытки, об этом сообщает ямайское издание The Gleaner со ссылкой на менеджера легендарного спринтера Ньюджента Уокера.

По информации СМИ, мошеннической атаке подверглась инвестиционная компания Stocks and Securities Limite. Болт – давний клиент фирмы (10 лет сотрудничества), об опустошении своего портфеля он узнал несколько дней назад. SSL якобы потеряла более $ 10 млн.

Уокер не стал раскрывать, какую конкретно сумму потерял Болт, однако ряд СМИ заявляет, что сумма может достигать более $ 6 млн.

В данный момент, отдел финансовых расследований Ямайки завело дело и разбирается в ситуации. По информации некоторых СМИ, в мошенничестве может быть замешан один из сотрудников SSL.