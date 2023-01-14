Игрок сборной Черногории забил в собственные ворота на ЧМ по гандболу

В профессиональном гандболе гол в собственные ворота считается крайне редким явлением. Подобным «достижением» удалось отметиться игроку сборной Черногории Вуку Лазовичу.

Игрок отличился в собственные ворота в матче сборной Черногории с национальной командой Ирана в рамках 2-го тура чемпионата мира по гандболу.

На 58-й минуте встречи, пытаясь прервать передачу соперника, Лазович направил мяч в собственные ворота.

Стоит также отметить, что главным тренером иранской сборной является соотечественник Лазовича черногорец Веселин Вуйович.

Ошибка Лазовича не помешала одержать итоговую победу сборной Черногории, которая не без труда разобралась с иранцами со счётом 34:31.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Первый групповой этап. 2-й тур

Группа «А»



Черногория — Иран — 34:31 (19:16) (М. Вуйович — 10, Б. Вуйович — 9; Ораеи, Аскари — по 7)